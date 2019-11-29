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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Это годы импорта: Газпром может выплатить Украине $3 млрд газом

Украина и Российская Федерация обсуждают возможность осуществления Газпромом выплат по решению Стокгольмского арбитража в виде поставок газа на $3 млрд.

Юрій Вітренко

Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко сказал, что министр энергетики РФ Александр Новак признал тот факт, что они обсуждают вопрос выполнения решения арбитража через соответствующие поставки газа.

– По публичным заявлениям российской стороны мы видим определенный прогресс. Речь идет о газе на $3 млрд. Это очень много газа. Это годы импорта Украины, – сказал он.

Витренко отметил, что решение Стокгольмского арбитража однозначно усилило позиции Украины в газовых переговорах.

Также топ-менеджер НАК подчеркнул, что базовым все еще остается вариант отсутствия после 1 января 2020 года транзита российского газа через территорию Украины.

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Напомним, в конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром заплатить Нафтогазу $2,56 млрд. Газпром обжаловал это решение в суде округа Свеа (Швеция).

Ранее в интервью Фактам ICTV Юрий Витренко объяснил, почему Газпром и Нафтогаз снова судятся в Стокгольмском арбитраже. Он рассказал, чего требуют компании и о каких суммах идет речь.

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