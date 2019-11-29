По состоянию на 1 октября в Украину поступило $34,72 млрд иностранных инвестиций.

Большинство инвестиций поступили в Украину из стран, которые являются оффшорными зонами.

Крупнейшим инвестором остается Кипр, который пользуется популярностью как оффшорная зона. С этой страны поступило $10,3 млрд.

Это составляет почти 30% всех прямых иностранных инвестиций в акционерный капитал.

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Еще $1,68 млрд поступило из Швейцарии, $1,06 млрд – из Британских Виргинских островов.

Инвестиции из Германии в начале октября составили $1,79 млрд, а из России – $817, 9 млн.

Из Нидерландов в Украину поступило $7,55 млрд.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об инвестиционной деятельности.