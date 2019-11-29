Официальный курс гривны установили на уровне 23,97 грн за один доллар.
Национальный банк Украины установил курс гривны на 2 декабря, который стал максимальным за почти четыре года – с января 2016 года.
В понедельник курс гривны к доллару будет установлен на уровне 23,97 грн.
Указанный курс используется для осуществления учета и таможенных платежей. Но в него не входят обязательства НБУ по покупке либо продаже валют по указанному курсу.
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На этой неделе максимальный курс гривны также наблюдался 26 ноября (24,05 грн/долл), 27 и 28 ноября (23,98 грн/долл).
К слову, аналитики из банковского холдинга JP Morgan рассказали о курсе гривны, украинцы могут ожидать в ближайшее время.
По их прогнозам, к концу 2019 курс гривны к доллару должен составить примерно 25 грн/долл.
Кроме того, они считают, что в первом квартале 2020 года национальная валюта Украины может ослабнуть до 25,5 грн/долл.