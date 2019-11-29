Семь народных депутатов из фракции Оппозиционная платформа – За жизнь стали самыми большими прогульщиками заседаний Верховной Рады.

За три месяца работы Верховной Рады 96 нардепов пропустили около 50% заседаний парламента.

Девять народных депутатов пропустили более 90% голосований. Рекордсменом среди всех стал нардеп из фракции Оппозиционная платформа – За жизнь Вадим Рабинович, который участвовал только в 6% голосований.

Также в топе прогульщиков находятся:

Юлия Левочкина – 6% голосований (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Игорь Абрамович – 7% (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Юрий Солод – 7% (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Андрей Деркач – 7% (Внефракционный);

Вадим Столар – 8% (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Александр Фельдман – 8% (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Антон Яценко – 9% (За будущее);

Юрий Бойко -10% (Оппозиционная платформа – За жизнь).

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В среднем один народный депутат участвовал в 69% голосований в парламенте.

Однако есть и положительная статистика. Так, 18 народных депутатов приняли участие в 98-99% голосований. Рекордсменом стал Владимир Ватрас из фракции Слуга народа, который голосовал в 99,6% случаев.

Напомним, в октябре 13 народных депутатов пропустили более 90% голосований в Верховной Раде.

Источник: КИУ