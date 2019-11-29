PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Какие нардепы больше всего прогуливали заседания Рады осенью

Семь народных депутатов из фракции Оппозиционная платформа – За жизнь стали самыми большими прогульщиками заседаний Верховной Рады.

Какие нардепы больше всего прогуливали заседания Рады осенью

За три месяца работы Верховной Рады 96 нардепов пропустили около 50% заседаний парламента.

Девять народных депутатов пропустили более 90% голосований. Рекордсменом среди всех стал нардеп из фракции Оппозиционная платформа – За жизнь Вадим Рабинович, который участвовал только в 6% голосований.

Также в топе прогульщиков находятся:

  • Юлия Левочкина – 6% голосований (Оппозиционная платформа – За жизнь);
  • Игорь Абрамович – 7% (Оппозиционная платформа – За жизнь);
  • Юрий Солод – 7% (Оппозиционная платформа – За жизнь);
  • Андрей Деркач – 7% (Внефракционный);
  • Вадим Столар – 8% (Оппозиционная платформа – За жизнь);
  • Александр Фельдман – 8% (Оппозиционная платформа – За жизнь);
  • Антон Яценко – 9% (За будущее);
  • Юрий Бойко -10% (Оппозиционная платформа – За жизнь).

Читайте: Как депутаты голосовали за госбюджет 2020 (СПИСОК)

В среднем один народный депутат участвовал в 69% голосований в парламенте.

Однако есть и положительная статистика. Так, 18 народных депутатов приняли участие в 98-99% голосований. Рекордсменом стал Владимир Ватрас из фракции Слуга народа, который голосовал в 99,6% случаев.

Напомним, в октябре 13 народных депутатов пропустили более 90% голосований в Верховной Раде.

Источник: КИУ

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Украине пора приглушить свободу слова – нардеп Василевская-Смаглюк
В Украине пора приглушить свободу слова – нардеп Василевская-Смаглюк
Уровень доверия к Раде резко падает – КМИС
Уровень доверия к Раде резко падает – КМИС
Дела Майдана: комитет Рады поддержал поправку о переводе следователей
Дела Майдана: комитет Рады поддержал поправку о переводе следователей
В Раде пропал свет – слушания продолжали в темноте
В Раде пропал свет – слушания продолжали в темноте
верховна рада
Выплата пенсий жителям ОРДЛО: в Раде зарегистрирован законопроект
Скороход анонсировала выход еще 11 нардепов из Слуги народа, Арахамия не в курсе
Скороход анонсировала выход еще 11 нардепов из Слуги народа, Арахамия не в курсе
Адвокат семей Героев Небесной сотни Закревская объявила голодовку
Адвокат семей Героев Небесной сотни Закревская объявила голодовку
Стефанчук вернет деньги за аренду квартиры у тещи – Арахамия
Стефанчук вернет деньги за аренду квартиры у тещи – Арахамия
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка