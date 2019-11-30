Украина может договориться о прямой закупке газа в России при условии, что его цена будет соответствовать европейским индикаторам.

Министр энергетики Алексей Оржель в эфире одного из телеканалов сообщил, что главным условием возобновления прямых поставок газа из России в Украину является формирование цены.

Она должна быть привязана к европейскому индикатору.

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Алексей Оржель также отметил, что по европейским индикаторами цена на газ будет зависеть от его цены на европейском рынке.

Он добавил, что это должна быть полностью экономическая, а не политическая цена.

Напомним, Украина уже четыре года не закупает напрямую газ из России.

Ранее в Нафтогазе сообщили, что не исключают возможности, что 1 января 2020 года Газпром вернется на украинский рынок.