Президент Владимир Зеленский обсудил с представителями Кабмина, как снизить тарифы на отопление для населения.

Цены на газ в Украине уменьшились, а тарифы на отопление остались неизменными из-за коллизии в законе.

Об этом представители правительства рассказали во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В связи с этим премьер-министр Алексей Гончарук предлагает Зеленскому внести в Верховную Раду законопроект, который снизит тариф на отопление для населения в соответствии с ценой на газ.

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– Мы считаем, что это реально приведет к уменьшению тарифов.

По подсчетам Кабмина, после принятия предложенного проекта закона тариф на отопление может снизиться на 10%.

Напомним, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию о том, как рассчитать стоимость отопления.