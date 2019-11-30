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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Три крупных государственных объекта проданы за более чем 100 млн грн – Гончарук

Украина продала три крупных государственных объекта, ведется работа по продаже еще 415 объектов.

Три крупных государственных объекта проданы за более чем 100 млн грн – Гончарук

Украина продала три крупных государственных объекта за 108,5 млн грн, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, за оптовый рынок в Броварах государство получило 44,5 млн грн, что в 10 раз больше стартовой цены в 4 млн грн.

Также было продано предприятие Центр по сертификации строительных материалов, изделий и конструкций за 3,5 млн грн. Это в 13 раз больше стартовой цены, подчеркнул Гончарук.

Кроме того, 100% государственного пакета акций АО Украина Туристическая перешли новому владельцу, который заплатил на треть дороже стартовой цены, добавил премьер.

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В Кабмине сообщили, что в настоящее время ведется работа по продаже 415 объектов из 500, которые правительство недавно передало в Фонд государственного имущества Украины.

К слову, министр развития экономики Тимофей Милованов сообщил, какие объекты не подлежат приватизации.

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