Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.

Владимир Зеленский напомнил, что шесть лет назад жестокое избиение студентов Беркутом всколыхнуло все общество.

– Их было немного. Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические очки или дивиденды, а только ради одного – счастливого будущего для своей страны.

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Владимир Зеленский также добавил, что сегодня почти не вспоминают имен непосредственных участников тех событий, которые фактически заставили Украину проснуться и стали отправной точкой больших преобразований.

– Где они сейчас? Остались ли в Украине? Получили после Революции Достоинства возможность управлять страной и воплощать изменения? На следующей неделе я очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года, – написал президент в Facebook.

Напомним, 30 ноября 2013 года около 4.00 утра Беркут разогнал митингующих на Майдане Независимости, преимущественно студентов, выступавших против неподписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом.