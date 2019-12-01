PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

День работников прокуратуры: лучшие СМС-поздравления с праздником

30 ноября в Украине отмечают День работников прокуратуры. Поздравьте близких с нелегкой, ответственной и общественно важной работой.

День работников прокуратуры: лучшие СМС-поздравления с праздником

День работников прокуратуры установлен указом президента Украины в 2000 году, учитывая роль правоохранительных органов в укреплении законности, защиты прав человека и гражданина, а также вклад работников прокуратуры в дело формирования Украины как правового государства.

Факты ICTV предлагают приобщиться к празднику и написать близким и знакомым СМС-поздравление с День работников прокуратуры.

Читайте: Рада приняла закон о реформе прокуратуры

* * *

Я твердо верю, что вы будете продолжать добросовестно работать, служить своей Родине и ее людям правильно и преданно. С днем ​​работников прокуратуры!

* * *

Вы глубоко понимаете свой долг и проявляете гражданское мужество, компетентность, ловкость и добродетель в своей работе. Продолжайте в том же духе! С днем ​​работников прокуратуры!

* * *

Вы достойно несете высокую миссию воплощения справедливости, которую возложило на вас государство. Пока вы работаете, граждане могут быть спокойны, что верховенство закона будет реализовано. С днем ​​работников прокуратуры!

 * * *

Сегодня, как и в любой другой момент истории, служба прокуратуры является важным и ключевым звеном в национальной правоохранительной архитектуре. С днем ​​работников прокуратуры!

Какие еще праздники будут до конца года, смотрите в нашем календаре профессиональных и неофициальных праздников на 2019 год.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Дела Майдана: в ГПУ назвали количество обвинительных приговоров
Дела Майдана: в ГПУ назвали количество обвинительных приговоров
Злочевский фигурирует в 13 кейсах и объявлен в розыск – Рябошапка
Злочевский фигурирует в 13 кейсах и объявлен в розыск – Рябошапка
ГПУ изучает документы по подозрению Порошенко – Рябошапка
ГПУ изучает документы по подозрению Порошенко – Рябошапка
ГПУ объяснила задержание мужа Скороход
ГПУ объяснила задержание мужа Скороход
Зеленский о посадках: Четыре дела есть, дальше будут приговоры
Зеленский о посадках: Четыре дела есть, дальше будут приговоры
С Ярослава Дубневича сняли неприкосновенность: в чем подозревают депутата
С Ярослава Дубневича сняли неприкосновенность: в чем подозревают депутата
Увольнение Горбатюка: в Офисе генпрокурора назвали причину
Увольнение Горбатюка: в Офисе генпрокурора назвали причину
Экс-министра юстиции Лукаш вызвали на допрос в ГПУ
Экс-министра юстиции Лукаш вызвали на допрос в ГПУ
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка