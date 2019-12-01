49 граждан Украины не смогли вылететь из аэропорта Шьонефельд (Берлин) по маршрутам авиакомпании Wizz Air из-за больших очередей на паспортном контроле.

1 декабря 49 украинцев не смогли вылететь в Киев и Львов из аэропорта Шьонефельд в Берлине из-за больших очередей на паспортном контроле.

– Вопрос в пользу украинских граждан удалось оперативно решить благодаря слаженным действиям сотрудников консульского отдела посольства Украины в ФРГ с полицией и сотрудниками аэропорта, — сообщили в посольстве.

Украинцы смогут улететь по маршруту 2 декабря.

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Во избежание подобных случаев в будущем консулы советуют прибывать в аэропорт с большим запасом времени, поскольку меры безопасности при проверке ручной клади требуют тщательной проверки.

Напомним, украинская авиакомпания SkyUp Airlines запустила прямые регулярные рейсы из Львова в израильский город Тель-Авив.

Истоник: псольство Украины в Берлине