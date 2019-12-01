В первый день зимы в Украину придет похолодание и ночные морозы.

В западных областях температура воздуха днем опустится до -1°, ночью ожидается до -4°.

В северных и центральных регионах столбики термометров покажут -2° днем и -1-3° ночью.

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На востоке страны температура днем 0-2°, ночью до -2°.

В южных областях днем до +5°, а ночью до -1°.

В Киеве 1 декабря днем температура составит до -1°, ночью столбики термометров опустятся до -3°.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на Новый год 2020.