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Факты / Украина

Погода в Украине на 1 декабря (КАРТА)

В первый день зимы в Украину придет похолодание и ночные морозы.

Погода в Украине на 1 декабря (КАРТА)

В западных областях температура воздуха днем опустится до -1°, ночью ожидается до -4°.

В северных и центральных регионах столбики термометров покажут -2° днем и -1-3° ночью.

Читайте: Сильные снегопады и морозы до -20°: синоптик дал прогноз погоды на зиму в Украине

На востоке страны температура днем 0-2°, ночью до -2°.

В южных областях днем до +5°, а ночью до -1°.

В Киеве 1 декабря днем температура составит до -1°, ночью столбики термометров опустятся до -3°.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на Новый год 2020.

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