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Факты / Украина / Общество

Полиция разыскивает подозреваемого в покушении на Соболева

Столичные правоохранители сейчас разыскивают одного подозреваемого, который устроил стрельбу на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской.

Полиция разыскивает подозреваемого в покушении на Соболева

Пресс-офицер Шевченковского управления полиции Киева Анна Зуброва сказала, что подозреваемого в совершении стрельбы в центре Киева уже разыскивают.

Она отметила, что стрелял один человек и именно его разыскивают правоохранители.

Зуброва добавила, что пока не может навести другие детали, ведь на месте стрельбы работает следственно-оперативная группа Главного и Шевченковского управлений полиции.

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Имя подозреваемого не называют. Правоохранители собирают данные со всех камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент стрельбы.

Напомним, стрельба в Киеве квалифицируется как покушение на убийство депутата Вячеслава Соболева. В городе ввели оперативный план Сирена для поиска автомобиля, на котором, вероятно, исчезли злоумышленники. Предварительно, это автомобиль Lexus.

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