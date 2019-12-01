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Факты / Украина

Сенцов стал почетным гражданином Парижа

Украинскому режиссеру Олегу Сенцову вручили документы о почетном гражданстве Парижа.

Олег Сенцов

Состоялся визит украинского режиссера Олега Сенцова во французский Париж.

Во время пребывания в Париже, ему вручили документы о почетном гражданстве города.

– Олег Сенцов в Париже: через год после приезда своего адвоката и его двоюродного брата он получает почетное гражданство города, – сообщает пресс-служба Европарламента.

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Сенцов заявил, что продолжит бороться за освобождение всех украинских политзаключенных и выразил надежду на поддержку в этом деле.

Согласно информации СМИ, перед церемонией вручения почетного гражданства состоялась закрытая встреча режиссера с мэром Парижа Анн Идальго.

Напомним, 25 ноября в Страсбурге Олегу Сенцову вручили премию За свободу мысли имени Андрея Сахарова.

Источник: Европарламент

Фото: Европарламент

Видео: Европарламент

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