Украинскому режиссеру Олегу Сенцову вручили документы о почетном гражданстве Парижа.

Состоялся визит украинского режиссера Олега Сенцова во французский Париж.

Во время пребывания в Париже, ему вручили документы о почетном гражданстве города.

– Олег Сенцов в Париже: через год после приезда своего адвоката и его двоюродного брата он получает почетное гражданство города, – сообщает пресс-служба Европарламента.

Oleg Sentsov, lauréat du #PrixSakharov pour la liberté de l’esprit, reçoit la citoyenneté d’honneur de la ville de @Paris.

Le réalisateur ukrainien fut emprisonné 5 ans pour avoir manifesté contre l’annexion de la Crimée par la Russie. pic.twitter.com/tUjHLUnnUL — Parlement européen (@PE_FRANCE) November 30, 2019

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Сенцов заявил, что продолжит бороться за освобождение всех украинских политзаключенных и выразил надежду на поддержку в этом деле.

Согласно информации СМИ, перед церемонией вручения почетного гражданства состоялась закрытая встреча режиссера с мэром Парижа Анн Идальго.

Напомним, 25 ноября в Страсбурге Олегу Сенцову вручили премию За свободу мысли имени Андрея Сахарова.

Источник: Европарламент

Фото: Европарламент

Видео: Европарламент