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Факты / Украина / Политика

Тянет на криминал: в МИД осудили заявление РФ о выходе областей из состава Украины

Высказывания председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина о выходе областей из состава Украины направлены против территориальной целостности страны.

Тянет на криминал: в МИД осудили заявление РФ о выходе областей из состава Украины

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что провокационные заявления России о выходе областей из состава Украины направлены против территориальной целостности государства.

– Это продолжение гибридной агрессии РФ против нашего государства, – сказал Боднар.

По его словам, Россия в очередной раз пытается разжечь межнациональную вражду в Украине.

– Российская община в Украине имеет все возможности для развития своей национальной идентичности. Логичен вопрос – как обеспечены права украинцев в РФ, сколько школ имеет многомиллионная украинская община в РФ?

Ответ – ни единой, – подчеркнул Боднар.

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Он отметил, что Россия системно уничтожает украинское и крымскотатарское образование на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму.

– Настоящая цель заявления Володина — это отвлечь внимание мировой общественности от политики притеснения и запугивания Кремля на временно оккупированных территориях Украины, а также в середине России.

Нужно, чтобы правоохранительные органы Украины изучили указанные высказывания российского чиновника на предмет нарушения законодательства Украины. По моему мнению, тянет на криминал, — подытожил замминистра.

Напомним, Вячеслав Володин, комментируя закон об украинском языке, заявил, что если в Украине сохранится “национализм и ущемление малых народов”, то из состава страны выйдут несколько областей.

Источник: Vasyl Bodnar

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