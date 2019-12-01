В ноябре 2019 года потери пророссийских оккупантов на Донбассе составили 107 человек.

В штабе ООС сообщили о потерях боевиков, которые они понесли за период ноября 2019 года.

По информации разведки ООС, в общем российские оккупационные войска потеряли 107 человек.

41 боевик был уничтожен, еще 66 – санитарные потери врага.

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– В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику, – сообщили в штабе ООС.

К слову, председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак заявил, что в Трехсторонней контактной группе продолжается обсуждение касательно новых участков для разведения сил и средств от линии разграничения.

Однако он считает, что полностью ситуация с отводом войск прояснится только после нормандского саммита, который состоится 9 декабря в Париже.