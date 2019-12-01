Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина должны обязательно состояться.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что формат встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина во время встречи нормандской четверки должен стать известен ближе к самому саммиту.

Он считает, что лидерам стран так или иначе удастся выделить время и пообщаться.

– В случае Зеленского и Путина это гораздо важнее, чем антураж встречи. Каким будет антураж, каким будет формат, наверное об этом будет достигнута договоренность уже ближе к самой встрече, – сказал Песков.

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Пресс-секретарь президента РФ добавил, что лидеры стран могут обсудить ключевые проблемные вопросы, которые возникли между странами, и найти пути их решения.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин во время встречи “на полях” нормандского саммита могут поднять вопрос транзита газа через Украину.