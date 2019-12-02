В СМИ появились фото подозреваемого в убийстве 3-летнего сына депутата Киевской областной рады Вячеслава Соболева.

Появились снимки одного из подозреваемых в убийстве 3-летнего сына депутата Киевского облрады Вячеслава Соболева.

В кадре один из подозреваемых, который оставляет хостел через минуту после выстрела.

Ранее в полиции рассказали, что злоумышленники стреляли из номера №310 хостела Fire Inn.

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В стрельбе подозревают Андрея Лавергу и Алексея Семенова (1999 и 2000 года рождения).

Они арендовали номер на имя Стрельникова Олега Владимировича, паспорт которого считается потерянным еще с 2017 года.

Напомним, стрельба в Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской завершилась убийством 3-летнего сына депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева. Мишенью для киллера был политик, однако пуля настигла его ребенка.

Стреляли из дома. На месте были найдены доказательства, в частности коробка, которую используют, чтобы не потерять гильзу и сам пистолет – карабин калибра 7,62.

Основными версиями убийства являются финансово-экономическая деятельность Вячеслава Соболева, прошлая профессиональная деятельность, семейно-бытовые проблемы.