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Факты / Украина

ГПУ провела обыск в одесском аэропорту

Генпрокуратура провела обыски в Международном аэропорту Одесса в деле по факту завладения средствами.

ГПУ провела обыск в одесском аэропорту

Генеральная прокуратура провела обыск в уголовных процессах по фактам завладения средствами КП Международный аэропорт Одесса.

– Процессуальные действия провели в рамках уголовного производства по фактам завладения средствами коммунального предприятия в особо крупных размерах должностными лицами подрядных организации по договорам проведения ремонтных работ на территории аэропорта, – говорится в сообщении.

Обыски провели сотрудники Главной контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности на территории аэропорта, а также в офисах предприятий-подрядчиков одесского аэропорта.

Следствие считает, что подрядчики из ремонта, действуя через схему завышения объемов и стоимости выполненных работ, незаконно завладели деньгами коммунального предприятия на сумму свыше 11 млн грн.

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Во время обысков на территории авиапредприятия и в офисных помещениях фигурантов дела правоохранители изъяли печати, документацию и электронные носители, содержащие информацию о проведении незаконных финансово-хозяйственных операций.

Также были изъяты оригиналы договоров, актов приема выполненных работ и других документов о проведенных хозяйственно-финансовых операции.

Ранее в аэропорту Борисполь полиция обнаружила гранату в багаже пассажира.

Источник: ГПУ

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