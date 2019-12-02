Министр энергетики Алексей Оржель подтвердил планы Кабмина по смене руководства стратегических компаний, в частности Нафтогаза и Укрэнерго.

Алексей Оржель во время пресс-конференции сообщил, что уже принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов для всех стратегических компаний.

Заменят не только руководителей компаний, но и обновят их наблюдательные советы.

Алексей Оржель также добавил, что действующие руководители при желании смогут принять участие в соответствующих конкурсах на должности.

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К слову, ранее Кабинет министров распоряжением №1122-р от 27 ноября 2019 года уже уволил президента государственного предприятия Энергоатом Юрия Недашковского.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что у министров есть время до конца года, чтобы показать результат. Иначе, придется прощаться.