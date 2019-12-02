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Факты / Украина

Максимум 30% из одного источника: Зеленский поручил пересмотреть поставки нефти и газа

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров обеспечить разнообразие источников поставки основных энергоносителей.

Транзит газа

На сайте главы государства появился указ №874, которым вводится в действие решение СНБО О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности.

Согласно указанному решению, Кабинет министров должен до 1 июля 2020 года отработать вопрос диверсификации источников и маршрутов поставок нефти, нефтепродуктов, газа, антрацитовых марок и угля.

Поставки из одного источника не должны превышать 30% от общих объемов.

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Также правительство должно разработать меры по нейтрализации влияния ограничений России на украинскою экономику и организовать проверки касательно соблюдения в 2017-2019 годах требований по добыче, поставок и реализации угля и природного газа.

Кроме того, указ отменяет поручение Нафтогазу подавать в международный арбитраж, если РФ откажется поставлять газ по сниженной цене, которая действовала в феврале-марте 2014 года.

К слову, Владимир Зеленский заявил, что может поднять вопрос транзита газа во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на нормандском саммите.

Источник: Офис Президента

Фото: Dreamstime

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