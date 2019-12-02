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Факты / Украина

Мы нашли интересное решение: Зеленский о снижении тарифов на тепло наполовину

Правительство ведет работу над тем, чтобы снизить тарифы на отопление наполовину уже на следующую зиму.

Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский записал обращение к гражданам, во время которого рассказал о ситуации с платежами за отопление.

По его словам, уже найдено решение, которое должно позволить снизить тарифы на тепло примерно наполовину на следующую зиму.

Для этого разрабатывают отдельную программу, информацию о которой обнародуют позже.

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Глава государства добавил, что правительство ведет работу над тем, чтобы снизить цену на газ, несмотря на принятие программы Гарантированная цена на газ.

– Потом у нас была встреча с правительством на Банковой по тарифам. Мы работаем, чтобы этой зимой было снижение, были уменьшены платежки по отоплению, – сказал Зеленский.

Напомним, 2 декабря появилось видеообращение Владимира Зеленского, в котором он рассказал о нормандской встрече, задержании Вадима Альперина и многом другом.

Видео: Зе!Президент

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