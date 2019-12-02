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Факты / Украина

Недвижимость, доходы и посты: что известно про Инну Соболеву

1 декабря совершено покушение на депутата Вячеслава Соболева, во время которого был убит его сын от третьей жены Инны Соболевой. Что о ней известно – в материале Фактов ICTV.

Недвижимость, доходы и посты: что известно про Инну Соболеву

Инна Соболева – третья жена депутата Киевского облсовета и бизнесмена Вячеслава Соболева, на которого 1 декабря совершенного покушение, потеряла во время стрельбы своего младшего сына Александра.

До этой трагедии Соболева воспитывала троих детей, сыновей Давида и Александра от Соболева, а также дочь Марию от первого брака.

Недвижимость и доходы Соболевой

Согласно декларации, на жену депутата зарегистрировано немало недвижимости. Ей принадлежат права на пять земельных участков в селах Лесники Киевской области, Мшанец и Збараж Винницкой области.

Размер участков от 2,5 тыс. кв. м до почти 11 тыс. кв. м.

Также Соболева владеет 50% прав на квартиру площадью 249,5 кв.м в Киеве. Кроме того, на нее также записана другая квартира в столице, площадь которой 54,4 кв.м.

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Жена бизнесмена имеет в своей собственности 100% акций фирм Галерея Платинум и Темп Плюс 2018.

Инна Соболева получила 50,8 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности и 1 млн 80 тыс. грн от отчуждения чужого имущества. Наличными она держит $155 тыс., €64 тыс. и 150 тыс. грн.

Что постит Соболева

В соцсетях, которые ведет Соболева, можно найти много ее семейных фотографий, снимков с отдыха, а также фотографий с детьми. В том числе с убитым сыном Александром.

Недвижимость, доходы и посты: что известно про Инну Соболеву / 8 фотографий

К слову, полиция задержала стрелка и его сообщников, совершивших покушение на жизнь Соболева.

Фото: Инна Соболева

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