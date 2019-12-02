Немецкая компания планирует в декабре закрыть сделку по приобретению фармбизнеса украинского производителя препаратов крови Biopharma.

Германская фармкомпания STADA покупает фармацевтический бизнес украинского производителя препаратов крови Biopharma.

Соглашение предусматривает приобретение производственных мощностей в Белой Церкви Киевской области.

Акционеры обещают сохранить бизнес компании, связанный с переработкой плазмы крови, и развивать его как в Украине, так и заграницей.

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Ожидается, что сделка будет закрыта в декабре 2019 года после получения STADA разрешения на слияние в Украине.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров инвестировать в Украину.