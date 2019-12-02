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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Немецкий фармгигант STADA покупает украинскую Biopharma

Немецкая компания планирует в декабре закрыть сделку по приобретению фармбизнеса украинского производителя препаратов крови Biopharma.

Немецкий фармгигант STADA покупает украинскую Biopharma

Германская фармкомпания STADA покупает фармацевтический бизнес украинского производителя препаратов крови Biopharma.

Соглашение предусматривает приобретение производственных мощностей в Белой Церкви Киевской области.

Акционеры обещают сохранить бизнес компании, связанный с переработкой плазмы крови, и развивать его как в Украине, так и заграницей.

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Ожидается, что сделка будет закрыта в декабре 2019 года после получения STADA разрешения на слияние в Украине.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров инвестировать в Украину.

Источник: Интерфакс-Украина

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