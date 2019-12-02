Немецкая компания планирует в декабре закрыть сделку по приобретению фармбизнеса украинского производителя препаратов крови Biopharma.
Германская фармкомпания STADA покупает фармацевтический бизнес украинского производителя препаратов крови Biopharma.
Соглашение предусматривает приобретение производственных мощностей в Белой Церкви Киевской области.
Акционеры обещают сохранить бизнес компании, связанный с переработкой плазмы крови, и развивать его как в Украине, так и заграницей.
Читайте: Не бойтесь участвовать: Гончарук призвал бизнес покупать госактивы
Ожидается, что сделка будет закрыта в декабре 2019 года после получения STADA разрешения на слияние в Украине.
Напомним, президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров инвестировать в Украину.