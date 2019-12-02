Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам относительно будущих переговоров в нормандском формате в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение, в котором подводит итоги недели.

В новом выпуске глава государства обращается к украинцам прямо во время тренировки на беговой дорожке.

Тарифы на отопление

Правительство работает над тем, чтобы снизить цены у платежках за отопление.

– Также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой снизить тарифы на тепло почти наполовину. Это будет отдельная программа, мы готовим информацию, какие готовятся этапы, какие средства будут выделены, – заявил Зеленский.

Вопросы образования

– Мы выделили 600 млн грн на школьные автобусы для сельской местности, а также 400 млн грн на ремонт школьных столовых. Кроме того, мы работаем над улучшением питания в школах. Также 800 млн грн пойдут на техническое оснащение – это лаборатории для классов математики, физики, химии, – отметил президент.

Задержание Альперина

Зеленский рассказал, что предлагал детективам НАБУ подарок, который обещал вручить за поимку одного из “крестных отцов контрабанды” Вадима Альперина. Однако в бюро от презента отказались.

– Задержали наконец одного из контрабандистов – Альперина. Я обращался к Украине и сказал, что кто нам отдаст его – получит подарок. Это правда. Однако его схватили сотрудники НАБУ, молодцы ребята. Я им предложил подарок, они сказали: нет это будет выглядеть так, будто Офис президента влияет на НАБУ. Так что подарок мой не взяли. Но я им благодарен – они сделали подарок всей стране, – отметил гарант.

Нормандская встреча в Париже

– Эта встреча – это уже победа для нас, потому что это возможность встретиться четырем лидерам. Возможность, которая появилась после трех лет тишины дипломатии. Это возможность начать реальный диалог для возвращения всех наших людей, – заявил президент.

Он добавил, что хочется уже прекратить огонь и эту войну.

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– А также во время этой встречи не только поднять тему, но и решить ее – это возвращение наших территорий, – добавил Зеленский.

Кроме того, глава государства попросил украинцев не обращать внимания на тех политиков, которые говорят о “зраде” во время переговоров в Париже.

Ранее Факты ICTV писали, что Кремль отказывается обсуждать тему возвращения аннексированного Крыма Украине в любых форматах.