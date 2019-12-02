Полиция Киева задержала двух подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его трехлетнего сына Александра.
Полиция Киева задержала двух подозреваемых в покушении на депутата Соболева, которые застрелили его сына.
Сейчас с задержанными общаются оперативники и следователи. Проводятся неотложные следственные действия.
Подробности задержания правоохранители обещают сообщить позже.
– Ребятам не более 20-ти лет, уже раскололись, – сообщают в СМИ.
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Напомним, стрельба в Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской завершилась убийством трехлетнего сына депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева.
Это произошло 1 декабря около 17.00 возле ресторана Марио.