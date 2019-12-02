Прямые поставки газа в Украину из РФ будут зависеть от компенсации Россией долгов по арбитражу.

Украина в газовых переговорах при рассмотрении пакетного предложения РФ о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долгов Газпрома по Стокгольмскому арбитражу, заявил глава Минэкоэнерго Алексей Оржель.

– Есть зафиксированные соответствующие обязательства на уровне арбитражей: если это связано с прямым поставками, то мы прямые поставки связываем непосредственно с компенсацией этих долгов, – заявил Оржель на брифинге в Киеве 2 декабря.

По словам министра, в вопросах объемов и сроков поставки Украина максимально координируется с европейской стороной, так как это для европейских партнеров также критически важные моменты.

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При этом Оржель подчеркнул, что сохранение транзита газа важно, чтобы не было никаких технических проблем или включения украинской газотранспортной системы в реверсном режиме.

Он также указал, что с прекращением транзита возможен рост цены газа на европейском и украинском рынках.