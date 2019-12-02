Прямые поставки газа в Украину из РФ будут зависеть от компенсации Россией долгов по арбитражу.
Украина в газовых переговорах при рассмотрении пакетного предложения РФ о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долгов Газпрома по Стокгольмскому арбитражу, заявил глава Минэкоэнерго Алексей Оржель.
– Есть зафиксированные соответствующие обязательства на уровне арбитражей: если это связано с прямым поставками, то мы прямые поставки связываем непосредственно с компенсацией этих долгов, – заявил Оржель на брифинге в Киеве 2 декабря.
По словам министра, в вопросах объемов и сроков поставки Украина максимально координируется с европейской стороной, так как это для европейских партнеров также критически важные моменты.
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При этом Оржель подчеркнул, что сохранение транзита газа важно, чтобы не было никаких технических проблем или включения украинской газотранспортной системы в реверсном режиме.
Он также указал, что с прекращением транзита возможен рост цены газа на европейском и украинском рынках.
Ранее в Нафтогазе сообщили, что не исключают возможности, что 1 января 2020 года Газпром вернется на украинский рынок.
Источник: Интерфакс-Украина