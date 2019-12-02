Покушение на убийство депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева сопровождалось рядом странных совпадений. Например тем, что в тот день он ехал без охраны.

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев еще с 2016 года рассказывал о том, что ему угрожают.

Однако именно в день покушения на него наблюдалась череда странных совпадений. Казалось, что Соболев, несмотря на свои заявления, не чувствовал угрозу, ведь ехал без сопровождения охраны.

Кроме того, практически за час до инцидента, депутат постил на своей странице кадры из фильма об акуле-убийце, которая охотилась на людей.

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На этом череда странных совпадений не заканчивается, ведь сразу после покушения вблизи авто Соболева появился букет роз.

Журналист-расследователь Владимир Бойко считает, что покушение на депутата был ожидаемо, ведь у его врага исчезли проблемы, а уголовные производства по нему закрыли.

К слову, правоохранители назвали основные версии покушения на Вячеслава Соболева, которое произошло 1 декабря в центре Киева.