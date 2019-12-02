Надежда депутатов Госдумы РФ о том, что от Украины отойдут территории, никогда не сбудется, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Высказывания депутатов Госдумы о якобы возможном выходе областей из состава Украины – это лишь мечты отдельных людей в России.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Он подчеркнул, что украинский народ един, несмотря на то, что украинцы могут разговаривать на разных языках.

– И я хотел бы всех заверить: если кто-то надеется, что будут отваливаться, отходить, теряться какие-то территории – то это лишь мечты, – сказал Разумков.

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Спикер парламента также добавил, что Рада будет делать все, чтобы “консолидировать общество вокруг тех тем, которые нас будут объединять”.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя закон об украинском языке, заявил, что если в Украине сохранится “национализм и ущемление малых народов”, то из состава страны выйдут несколько областей.

В МИД Украины в ответ на это заявили, что Россия в очередной раз пытается разжечь межнациональную вражду в Украине.