PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Разумков: Потеря Украиной областей – лишь мечты Володина

Надежда депутатов Госдумы РФ о том, что от Украины отойдут территории, никогда не сбудется, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Разумков: Потеря Украиной областей – лишь мечты Володина

Высказывания депутатов  Госдумы о якобы возможном выходе областей из состава Украины – это лишь мечты отдельных людей в России.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Он подчеркнул, что украинский народ един, несмотря на то, что украинцы могут разговаривать на разных языках.

– И я хотел бы всех заверить: если кто-то надеется, что будут отваливаться, отходить, теряться какие-то территории – то это лишь мечты, – сказал Разумков.

Читайте: Боевики “включили” в состав “ДНР” всю Донецкую область

Спикер парламента также добавил, что Рада будет делать все, чтобы “консолидировать общество вокруг тех тем, которые нас будут объединять”.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя закон об украинском языке, заявил, что если в Украине сохранится “национализм и ущемление малых народов”, то из состава страны выйдут несколько областей.

В МИД Украины в ответ на это заявили, что Россия в очередной раз пытается разжечь межнациональную вражду в Украине.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Деолигархизация и дела Майдана – главные темы согласительного совета
Деолигархизация и дела Майдана – главные темы согласительного совета
Закон о госбюджете на 2020 год направили на подпись Зеленскому
Закон о госбюджете на 2020 год направили на подпись Зеленскому
Календарь работы Верховной Рады
Календарь работы Верховной Рады
Какие нардепы больше всего прогуливали заседания Рады осенью
Какие нардепы больше всего прогуливали заседания Рады осенью
В Украине пора приглушить свободу слова – нардеп Василевская-Смаглюк
В Украине пора приглушить свободу слова – нардеп Василевская-Смаглюк
Уровень доверия к Раде резко падает – КМИС
Уровень доверия к Раде резко падает – КМИС
Дела Майдана: комитет Рады поддержал поправку о переводе следователей
Дела Майдана: комитет Рады поддержал поправку о переводе следователей
В Раде пропал свет – слушания продолжали в темноте
В Раде пропал свет – слушания продолжали в темноте
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка