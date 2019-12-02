Президент Украины Владимир Зеленский считает, что США, которые являются стратегическим партнером Украины, не должны блокировать какую-либо помощь со своей стороны.
Владимир Зеленский ожидает стратегическую поддержку Украины со стороны США.
– Я не разговаривал с президентом США Трампом в таком ключе, что я дам вам это, а вы мне это. Мы это полностью пропустили.
Вот как я говорил с президентом Путиным – вы отпускаете этих людей, мы освобождаем тех людей. Что касается Соединенных Штатов, я не хочу, чтобы мы вели себя как нищие, – сказал Зеленский.
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Он добавил, что США должны понимать – Украина находится в состоянии войны.
– И если вы США, являетесь нашим стратегическим партнером, вам не следует блокировать какую-либо помощь.
Речь идет о справедливости, – сказал он в интервью Der Spiegel.
Напомним, влиятельное американское издание Washington Post обратилось к руководству США с призывом изменить политику в отношении Украины.
Журналисты заявили, что нынешний курс может иметь крайне негативные последствия и США должны поддержать Украину.