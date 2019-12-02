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Факты / Украина

США, как стратегический партнер Украины, не должны блокировать ей помощь – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что США, которые являются стратегическим партнером Украины, не должны блокировать какую-либо помощь со своей стороны.

США, как стратегический партнер Украины, не должны блокировать ей помощь – Зеленский

Владимир Зеленский ожидает стратегическую поддержку Украины со стороны США.

– Я не разговаривал с президентом США Трампом в таком ключе, что я дам вам это, а вы мне это. Мы это полностью пропустили.

Вот как я говорил с президентом Путиным – вы отпускаете этих людей, мы освобождаем тех людей. Что касается Соединенных Штатов, я не хочу, чтобы мы вели себя как нищие, – сказал Зеленский.

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Он добавил, что США должны понимать – Украина находится в состоянии войны.

– И если вы США, являетесь нашим стратегическим партнером, вам не следует блокировать какую-либо помощь.

Речь идет о справедливости, – сказал он в интервью Der Spiegel.

Напомним, влиятельное американское издание Washington Post обратилось к руководству США с призывом изменить политику в отношении Украины.

Журналисты заявили, что нынешний курс может иметь крайне негативные последствия и США должны поддержать Украину.

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