Президент Украины Владимир Зеленский считает, что США, которые являются стратегическим партнером Украины, не должны блокировать какую-либо помощь со своей стороны.

Владимир Зеленский ожидает стратегическую поддержку Украины со стороны США.

– Я не разговаривал с президентом США Трампом в таком ключе, что я дам вам это, а вы мне это. Мы это полностью пропустили.

Вот как я говорил с президентом Путиным – вы отпускаете этих людей, мы освобождаем тех людей. Что касается Соединенных Штатов, я не хочу, чтобы мы вели себя как нищие, – сказал Зеленский.