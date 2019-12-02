Вечером 2 декабря в Киеве пошел снег. Киевляне уже делятся первыми “зимними” фото и видео.
Снег в Киеве пошел вечером 2 декабря. Первые фото киевляне публикуют в соцсетях.
Сейчас на дороги столицы выехало около 100 единиц снегоуборочной техники. Еще 318 готовы выехать в любой момент в случае ухудшения ситуации.
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Водителей просят не парковать авто вдоль улиц и дорог и в запретных для этого местах, чтобы не препятствовать работе спецмашин.
Снег пока не вызвал сильных пробок в Киеве, однако в некоторых местах все же наблюдается затруднительное движение. В частности, на Крещатике, бульваре Шевченко, на улице Набережно-Рыбальской, проспекте Степана Бандеры и Южном мосту.
Ранее в ГСЧС предупредили об ухудшении погоды вечером. По прогнозам, за ночь высота снежного покрова составит от 2 до 5 см.
Ухудшение погоды может привести к осложнениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
В Карпаты зима пришла раньше – 1 декабря снег выпал на горе Драгобрат и Поп Иван.