Вечером 2 декабря в Киеве пошел снег. Киевляне уже делятся первыми “зимними” фото и видео.

Снег в Киеве пошел вечером 2 декабря. Первые фото киевляне публикуют в соцсетях.

Сейчас на дороги столицы выехало около 100 единиц снегоуборочной техники. Еще 318 готовы выехать в любой момент в случае ухудшения ситуации.

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Водителей просят не парковать авто вдоль улиц и дорог и в запретных для этого местах, чтобы не препятствовать работе спецмашин.

Снег пока не вызвал сильных пробок в Киеве, однако в некоторых местах все же наблюдается затруднительное движение. В частности, на Крещатике, бульваре Шевченко, на улице Набережно-Рыбальской, проспекте Степана Бандеры и Южном мосту.







В Киеве пошел снег – карта пробок / 2 фотографии

Ранее в ГСЧС предупредили об ухудшении погоды вечером. По прогнозам, за ночь высота снежного покрова составит от 2 до 5 см.

Ухудшение погоды может привести к осложнениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В Карпаты зима пришла раньше – 1 декабря снег выпал на горе Драгобрат и Поп Иван.