PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Зеленский допускает разговор с Путиным по поводу транзита газа в Париже

Владимир Зеленский допустил, что в рамках саммита в нормандском формате в Париже может обсудить с президентом РФ заключение долгосрочного газового транзитного контракта.

Зеленский допускает разговор с Путиным по поводу транзита газа в Париже

Зеленский отметил, что газопровод Северный поток-2 значительно ослабил позиции Украины на газовых переговорах.

– Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться. Однако если нам удастся заключить новый транзитный договор на срок до десяти лет, если европейцы нам помогут, а Россия не будет противостоять этому, тогда мы сможем говорить, что Северный поток-2 не является политическим проектом. Пока это утверждение не имеет никаких оснований, – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что обсуждал с Путиным по телефону вопросы энергетической безопасности Европы, и президент РФ принял к сведению позицию Украины.

Читайте: Зеленский предложит в Париже новый формат переговоров по Крыму

Зеленский не исключил, что газовый вопрос будет обсужден на встрече в Париже.

– Для меня важно, что проблема газа сама по себе является вопросом. Какими бы ни были пожелания обеих сторон, они никоим образом не должны быть связаны с Донбассом. Хотя я не исключаю, что транзит газа также будет обсужден в нормандском формате, – сказал президент.

Напомним, встреча в нормандском формате состоится 9 декабря. Зеленский уже провел телефонный разговор с Ангелой Меркель относительно предстоящей встречи.

Источник: Европейская правда 

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Транзит газа
Максимум 30% из одного источника: Зеленский поручил пересмотреть поставки нефти и газа
Владимир Зеленский
Зеленский сравнил диалог с Путиным с беговой дорожкой
Володимир Зеленський
Мы нашли интересное решение: Зеленский о снижении тарифов на тепло наполовину
Комитет избирателей сравнил эффективность работы действующей и предыдущей власти
Комитет избирателей сравнил эффективность работы действующей и предыдущей власти
Нормандская встреча и тарифы: Зеленский записал обращение из спортзала
Нормандская встреча и тарифы: Зеленский записал обращение из спортзала
Закон о госбюджете на 2020 год направили на подпись Зеленскому
Закон о госбюджете на 2020 год направили на подпись Зеленскому
Кремль ответил Зеленскому на предложение о переговорах по Крыму
Кремль ответил Зеленскому на предложение о переговорах по Крыму
Украина предлагает заменить Будапештский меморандум новым договором
Украина предлагает заменить Будапештский меморандум новым договором
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка