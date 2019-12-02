Владимир Зеленский допустил, что в рамках саммита в нормандском формате в Париже может обсудить с президентом РФ заключение долгосрочного газового транзитного контракта.

Зеленский отметил, что газопровод Северный поток-2 значительно ослабил позиции Украины на газовых переговорах.

– Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться. Однако если нам удастся заключить новый транзитный договор на срок до десяти лет, если европейцы нам помогут, а Россия не будет противостоять этому, тогда мы сможем говорить, что Северный поток-2 не является политическим проектом. Пока это утверждение не имеет никаких оснований, – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что обсуждал с Путиным по телефону вопросы энергетической безопасности Европы, и президент РФ принял к сведению позицию Украины.

Читайте: Зеленский предложит в Париже новый формат переговоров по Крыму

Зеленский не исключил, что газовый вопрос будет обсужден на встрече в Париже.

– Для меня важно, что проблема газа сама по себе является вопросом. Какими бы ни были пожелания обеих сторон, они никоим образом не должны быть связаны с Донбассом. Хотя я не исключаю, что транзит газа также будет обсужден в нормандском формате, – сказал президент.

Напомним, встреча в нормандском формате состоится 9 декабря. Зеленский уже провел телефонный разговор с Ангелой Меркель относительно предстоящей встречи.

Источник: Европейская правда