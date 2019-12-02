Президент Владимир Зеленский назвал три главные цели, которых он хочет достичь в ходе переговоров в нормандском формате.

Владимир Зеленский рассказал, какие главные моменты он хочет обсудить с нормандской четверкой.

– Первый – это обмен пленными с определенными сроками. Я уверен, что Франция и Германия поддержат это, и пока я не понимаю, почему Россия может противиться, – сказал глава государства.

Однако Зеленский добавил, что это непростой вопрос, ведь есть расхождения по количеству пленных, указанных в списках сторон.

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– Вторая история – это перемирие. На всех встречах в Минске со всеми договоренностями и объяснениями она была среди первых важных моментов, – подчеркнул он.

Несмотря на то, что, по словам Зеленского, стрелять на Донбассе стали реже, полного прекращения огня там до сих пор нет.

– Третий момент, прежде чем приступить к выборам, – это полный вывод всех незаконных военных подразделений любого рода, в любой униформе и с любым оружием. Когда эти три пункта будут решены, вы увидите, хотим ли мы все закончить войну. Мы сами хотим этого точно. Но мы посмотрим, действительно ли Россия этого хочет, – добавил президент.

Напомним, встреча в нормандском формате состоится 9 декабря. Зеленский уже провел телефонный разговор с Ангелой Меркель относительно предстоящей встречи.