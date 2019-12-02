Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о необходимости диалога с главой РФ Владимиром Путиным.

Президент Владимир Зеленский считает, что диалог с российским лидером Владимиром Путиным необходим для завершения войны на Востоке.

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По его словам, Украина могла бы обойтись и без диалога с Путиным, однако в таком случае ситуацию с решением конфликта на Донбассе можно было сравнить с бегом на беговой дорожке.

– Без этого диалога можно, но это примерно как бег на беговой дорожке. Ты что-то делаешь, но ты на месте. Мы просто не хотим быть на месте. Мы хотим, чтобы все закончилось, – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 2 декабря появилось видеообращение Владимира Зеленского, в котором он рассказал о нормандской встрече, задержании Вадима Альперина и многом другом.