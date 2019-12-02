Украина должна бороться за жителей Донбасса, которые “потерялись” из-за войны. А те, кто поддерживает российскую агрессию, могут уехать жить в Россию, заявил президент Владимир Зеленский.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся люди, которые поддерживают российскую агрессию, люди, которые за Украину, и те, которые “потерялись” из-за войны.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, за тех жителей Донбасса, которые получили “путинские паспорта”, Украина должна бороться.

– У меня нет морального права говорить “Тьфу”. Нужно вернуть этих людей назад, чтобы бороться за них, – заявил он.

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При этом Зеленский заявил, что не стал бы бороться за людей, которые считают себя только россиянами.

– Те, кто за Россию, могут уехать, – добавил глава государства.

Напомним, Зеленский назвал три главные цели, которых он хочет достичь в ходе переговоров в нормандском формате.