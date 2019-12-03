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Из-за вандалов в Киеве отменили 12 рейсов городской электрички

Киевпастранс утром 3 декабря отменил 12 рейсов городской электрички.

електричка

В Киеве из-за вандалов, повредивших электропоезда на техстанции Борщаговка, 3 декабря отменено 12 рейсов городской электрички.

В частности, речь идет о таких рейсах: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7302, 7311/12, 7321, 7406, 7413/14, 7419.

Читайте: В Интерсити разрешили перевозить велосипеды – правила

На данный момент продолжается ремонт поврежденных электропоездов.

Похожие проблемы были в ноябре, когда движение электричек в Киеве остановили из-за того, что воры украли кабели связи.

Источник: Сегодня

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