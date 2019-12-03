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Факты / Украина / Общество

Под Киевом женщина натравила бойцовскую собаку на прохожих

Инцидент произошел в Белой Церкви на бульваре Княгини Ольги.

Под Киевом женщина натравила бойцовскую собаку на прохожих

Супруги с детьми проходили мимо женщину с собакой. Между ними возникла словесная перепалка. Женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла удары по голове прохожей металлической собачьей палкой.

Затем она отдала команду Фас бойцовской собаке, которая набросилась на потерпевшую. Нападающая продолжала бить палкой женщину и выкрикивать нецензурную лексику.

Спас свою жену муж, которому удалось оттянуть разъяренное животное. Пострадавшую доставили в больницу.

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По факту хулиганских действий полиция открыла уголовное производство.

27-летней жительнице Белоцерковщины объявлено о подозрении. Досудебное расследование завершено, а дело направлено в суд.

Ей грозит уплата штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов или арест на срок до шести месяцев. Также возможно ограничение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в селе в Черкасской области собака напала на людей, когда хозяина не было дома.

Источник: Нацполиция

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