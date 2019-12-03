Инцидент произошел в Белой Церкви на бульваре Княгини Ольги.
Супруги с детьми проходили мимо женщину с собакой. Между ними возникла словесная перепалка. Женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла удары по голове прохожей металлической собачьей палкой.
Затем она отдала команду Фас бойцовской собаке, которая набросилась на потерпевшую. Нападающая продолжала бить палкой женщину и выкрикивать нецензурную лексику.
Спас свою жену муж, которому удалось оттянуть разъяренное животное. Пострадавшую доставили в больницу.Читайте: Бросаются стаями: в Николаеве пострадавшие от нападений собак судятся с властью В Полтаве на женщину напала стая собак: полиция отбивалась слезоточивым газом Едва не отгрыз руки. В Киеве бойцовская собака порвала хозяина (18+)
По факту хулиганских действий полиция открыла уголовное производство.
27-летней жительнице Белоцерковщины объявлено о подозрении. Досудебное расследование завершено, а дело направлено в суд.
Ей грозит уплата штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов или арест на срок до шести месяцев. Также возможно ограничение свободы на срок до пяти лет.
Ранее в селе в Черкасской области собака напала на людей, когда хозяина не было дома.