3 декабря на территории Украины ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.

Сильный снег будет идти 3 декабря в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

Также днем ​​на правобережье ожидается небольшой мокрый снег. В южных областях – дождь с мокрым снегом.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с в южных, восточных и западных областях. На дорогах страны гололедица.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 0-5° ниже нуля, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

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В Киеве ночью будет идти снег, днем ​​- мокрый снег.

Ночью столбики термометров покажут 1-3° мороза, а днем ​​стоит ожидать колебания от 1° мороза до 1° тепла.

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