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Факты / Украина

Работаем дальше – Коболев о своей “отставке”

Правительство не будет менять руководство НАК Нафтогаз Украины, а председатель предприятия Андрей Коболев намерен продолжить работу.

Коболєв

Председатель НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил о намерении продолжить работу в руководстве компании.

– С момента назначения меня на должность главы Нафтогаза я привык к регулярному процессу моего “съема”. Поэтому реагировать на подобные вещи просто не вижу смысла… Поэтому работаем дальше, – сказал он.

Коболев отметил, что любит свою работу и верит в успех команды.

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Министр развития экономики, торговли сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов подтвердил, что правительство не будет делать каких-либо кадровых изменений в руководстве.

– Я думаю, что здесь есть неправда определенная. Именно по Нафтогазу нет никаких изменений. И не будет. Это либо неправильно было понято, или превратно. По Нафтогазу никакого процесса нет – ни по наблюдательным советам, ни по руководству Нафтогаза, – сказал он.

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель подтвердил планы правительства сменить руководство стратегических компаний, в том числе НАК Нафтогаз Украиныи и обновить их наблюдательные советы.

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