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Факты / Украина / Политика

Трансплантация органов и лизинг: повестка дня Рады на 4 декабря

Какие законопроекты на повестке дня Верховной Рады 4 декабря – далее в материале.

Верховна Рада

4 декабря Верховная Рада планирует рассмотреть восемь законопроектов в первом и втором чтениях. После этого будут парламентские слушания и работа в комитетах.

На первое чтение вынесены:

  • Проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства и внесении изменений в Заключительные и Переходные положения Кодекса Украины из процедур банкротства.
  • Для повторного первого чтения вынесен законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ускорения дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности.

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Во втором чтении будут рассмотрены:

  • Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции;
  • Проект закона о внесении изменений в закон Украины О рынке электрической энергии;
  • Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку;
  • Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно неотложных мероприятий в сфере охраны здоровья;
  • Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с совершенствованием процедуры проведения финансовой реструктуризации и по совершенствованию налогообложения операций финансового лизинга.

Напомним, что Факты ICTV публиковали календарь заседаний Верховной Рады IX созыва до конца января 2020 года.

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