Первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что к давлению на коллектив НБУ добавилось личное преследование отдельных должностных лиц и их семей.

Заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что на коллектив НБУ оказывается давление и ведется преследование.

– Не знаю, как начинался сегодня ваш день, а мой начался с того, что я не смогла отправить дочь в школу. Причина – на рассвете группа неизвестных людей у ​​моего дома с громкоговорителем и плакатами разбудили и напугали дочь и соседей, поливая меня и коллег с НБУ грязью.

После того, как я вызвала полицию, они ушли, оставив плакаты с обидами возле моего дома, – сообщила Рожкова.