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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Давление на должностных лиц НБУ выходит за пределы здравого смысла – Рожкова

Первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что к давлению на коллектив НБУ добавилось личное преследование отдельных должностных лиц и их семей.

Давление на должностных лиц НБУ выходит за пределы здравого смысла – Рожкова

Заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что на коллектив НБУ оказывается давление и ведется преследование.

– Не знаю, как начинался сегодня ваш день, а мой начался с того, что я не смогла отправить дочь в школу. Причина – на рассвете группа неизвестных людей у ​​моего дома с громкоговорителем и плакатами разбудили и напугали дочь и соседей, поливая меня и коллег с НБУ грязью.

После того, как я вызвала полицию, они ушли, оставив плакаты с обидами возле моего дома, – сообщила Рожкова.

По ее словам, в понедельник в поселке под Киевом, где живет глава НБУ Яков Смолий, началась акция протеста тех же людей, которые стоят у стен НБУ, с громкоговорителями и акустической системой.

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– Давление на должностных лиц НБУ в качестве главного раздражителя для некоторых олигархов выходит за рамки здравого смысла. Сначала они шли в суды, чтобы запретить нам работать. Не получилось, – подчеркнула Рожкова.

После этого начались заказные митинги около НБУ.

– А теперь они пришли к нам домой. К давлению на коллектив прибавилось личное преследования.

Мы будем обращаться в правоохранительные органы и призывать международное, медийное и экспертное сообщество поддержать НБУ в это нелегкое время. Мы не будем молчать, – добавила она.

Напомним, 25 ноября участники акции под стенами НБУ ворвались в холл здания Нацбанка.

Источник: Катерина Рожкова

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