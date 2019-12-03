В одной из школ города Буча на перемене между учениками возникла ссора. Во время словесной перепалки двое школьников распылили газовые баллончики.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и экстренная медицинская помощь.

Эвакуацию решили не проводить, чтобы не останавливать учебный процесс. Администрация школы освободила третий этаж помещения, где произошел инцидент. Детей перевели учиться в классы на нижние этажи.

15 учеников школы, которые жаловались на плохое самочувствие, доставили в районную больницу. Там детям диагностировали ожоги глаз, однако госпитализации не было.







В Бучанской школе ученики распылили газ – 15 человек получили ожоги / 2 фотографии

Работники полиции установили, что в школу газовые баллончики Терен-4 принесли ученики 9 класса. Предмет самозащиты приобрел их знакомый два месяца назад.

Полиция открыла уголовное производство по факту нанесения умышленного легкого телесного повреждения.

Недавно полиция аэропорта Борисполь изъяла гранату у пассажира.