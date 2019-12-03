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Факты / Украина / Общество

В Бучанской школе ученики распылили газ – 15 человек получили ожоги

В одной из школ города Буча на перемене между учениками возникла ссора. Во время словесной перепалки двое школьников распылили газовые баллончики.

В Бучанской школе ученики распылили газ – 15 человек получили ожоги

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и экстренная медицинская помощь.

Эвакуацию решили не проводить, чтобы не останавливать учебный процесс. Администрация школы освободила третий этаж помещения, где произошел инцидент. Детей перевели учиться в классы на нижние этажи.

15 учеников школы, которые жаловались на плохое самочувствие, доставили в районную больницу. Там детям диагностировали ожоги глаз, однако госпитализации не было.

В Бучанской школе ученики распылили газ – 15 человек получили ожоги / 2 фотографии

Работники полиции установили, что в школу газовые баллончики Терен-4 принесли ученики 9 класса. Предмет самозащиты приобрел их знакомый два месяца назад.

Полиция открыла уголовное производство по факту нанесения умышленного легкого телесного повреждения.

Недавно полиция аэропорта Борисполь изъяла гранату у пассажира.

Источник: Нацполиция

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