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Факты / Украина

Украина хочет Ruxit – Пристайко

Киев принимает все меры, чтобы Россия покинула территорию Украины, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в Лондоне.

Украина хочет Ruxit – Пристайко

Украина стремится и делает все, чтобы Россия покинула территорию Украины, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью телеканалу Sky News.

– Я даже придумал слово – “Ruxit”. Это не имеет отношения к Brexit. Мы хотим, чтобы россияне покинули Украину, мы стараемся этого добиться, – сказал он.

Глава МИД выразил надежду, что Украину поддержат участники конференции НАТО в Лондоне.

Пристайко отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не приехал в Лондон, потому что Украину не пригласили на конференцию.

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Министр также напомнил лидерам НАТО, что Украина продолжает делать все, чтобы стать членом Альянса.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на поддержку Украины планируют выделить €40 млн.

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