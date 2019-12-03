Полицейские сообщили о подозрении двум задержанным по делу об убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Правоохранители объявили о подозрении Андрею Лавреге и Евгению Семенову, которые фигурируют в деле о покушении на депутата Вячеслава Соболева.

Подозрение объявлено по пунктам 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу за предыдущим заговором группой лиц.

Двум злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Досудебное расследования продолжается.

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Напомним, Факты ICTV рассказывали о задержанном Андрее Лавреге по подозрению в убийстве 3-летнего ребенка и покушении на депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева.