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Факты / Украина / Общество

Покушение на Соболева: задержанным объявили о подозрении

Полицейские сообщили о подозрении двум задержанным по делу об убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Покушение на Соболева: задержанным объявили о подозрении

Правоохранители объявили о подозрении Андрею Лавреге и Евгению Семенову, которые фигурируют в деле о покушении на депутата Вячеслава Соболева.

Подозрение объявлено по пунктам 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу за предыдущим заговором группой лиц.

Двум злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Досудебное расследования продолжается.

ЧитайтеРебенок кричал, родители умоляли о помощи: подробности стрельбы в Киеве

Напомним, Факты ICTV рассказывали о задержанном Андрее Лавреге по подозрению в убийстве 3-летнего ребенка и покушении на депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева.

Источник: Нацполиция

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