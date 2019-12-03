Житомирводоканал работает над восстановлением водоснабжения после проведения аварийно-ремонтных работ.
Житомирводоканал закончил аварийно-восстановительные работы на магистральном трубопроводе, по которому транспортируется вода из водохранилища Отсечного.
Поэтому вода в домах города должна появиться до конца суток.
В коммунальном предприятии рассказали, что уже запустили насосную станцию первого и второго подъема, поэтому вода постепенно будет поступать.
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К слову, 3 декабря около 15.00 Житомирводоканал сообщил о срочном прекращении водоснабжения из-за аварии на магистральном трубопроводе.
Труба лопнула по шву, и подачу воды с Отсечного прекратили на несколько часов.
Источник: Житомир.info
Фото: Житомир.info