Житомирводоканал работает над восстановлением водоснабжения после проведения аварийно-ремонтных работ.

Житомирводоканал закончил аварийно-восстановительные работы на магистральном трубопроводе, по которому транспортируется вода из водохранилища Отсечного.

Поэтому вода в домах города должна появиться до конца суток.

В коммунальном предприятии рассказали, что уже запустили насосную станцию ​​первого и второго подъема, поэтому вода постепенно будет поступать.

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К слову, 3 декабря около 15.00 Житомирводоканал сообщил о срочном прекращении водоснабжения из-за аварии на магистральном трубопроводе.

Труба лопнула по шву, и подачу воды с Отсечного прекратили на несколько часов.

Источник: Житомир.info

Фото: Житомир.info