Пробки в разных районах Киева наблюдаются из-за около 10 ДТП и ремонтных работ.
Пробки в Киеве по состоянию на 9.00 4 декабря достигают 6 баллов.
Транспорт медленно движется на проспекте Ватутина, проспекте Бандеры, улице Богатырской, Кирилловской, Елены Телиги, Щусева.
Пробки также наблюдаются на Набережном шоссе, улице Набережно-Крещатицкой, улице Бассейной, бульваре Тараса Шевченко, улице Жилянской и Саксаганского, проспекте Победы.
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Затруднено движение на Голосеевском проспекте, проспекте Академика Глушкова, Кольцевой дороге.
Кроме того, водители испытывают неудобства на Северном, Южном мостах, а также мосту Патона.
ДТП и ремонты: Киев остановился в 6-бальных пробках (КАРТА) / 3 фотографии
Напомним, в центре Киева на два месяца ограничили движение транспорта.
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