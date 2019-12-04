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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Кабмин проведет аудиторскую проверку Нафтогаза

Кабинет министров Украины проведет аудиторскую проверку финансовой отчетности НАК Нафтогаз Украины.

Кабмин проведет аудиторскую проверку Нафтогаза

Правительство на заседании в среду, 4 декабря, одобрило назначение компании Делойт энд Туш ЮСК субъектом аудиторской деятельности по предоставлению услуг обязательного аудита финотчетности.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

– Я задал вопрос Гончаруку по поводу того, будут ли менять руководство Нафтогаза. Оржель сказал, что планируется смена руководства, Милованов вечером сказал, что нет. Премьер-министр заявил, что политического решения относительно смены руководства Нафтогаза нет. Поэтому Коболев будет работать до конца своего контракта, – рассказал Гончаренко.

2 декабря Алексей Оржель заявил о планах Кабинета министров обновить руководство Нафтогаза и Укрэнерго.

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