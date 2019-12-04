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Факты / Украина

На Днепропетровщине родители пытали 9-летнего сына раскаленной ложкой

В Днепропетровской области супружеская пара издевалась над 9-летним мальчиком.

На Днепропетровщине родители пытали 9-летнего сына раскаленной ложкой

Прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт о совершении криминального нарушение супружеской парой.

По версии следствия, в мае 2019 году в городе Синельниково отец и мачеха 9-летнего мальчика применяли к нему физическое наказание, якобы в воспитательных целях. Для этого они использовали раскаленную столовую ложку.

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Как следствие, ребенок получил термические ожоги пальцев рук I-II степени.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства все еще продолжается.

Ранее мы также писали о том, что в Днепропетровской области педофил изнасиловал 13-летнюю девочку.

Источник: Прокуратура Днепропетровской области

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