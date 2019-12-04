В Днепропетровской области супружеская пара издевалась над 9-летним мальчиком.

Прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт о совершении криминального нарушение супружеской парой.

По версии следствия, в мае 2019 году в городе Синельниково отец и мачеха 9-летнего мальчика применяли к нему физическое наказание, якобы в воспитательных целях. Для этого они использовали раскаленную столовую ложку.

Как следствие, ребенок получил термические ожоги пальцев рук I-II степени.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства все еще продолжается.

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Источник: Прокуратура Днепропетровской области