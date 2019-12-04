Инфляция в Украине по итогам 2019 года может снизиться почти до 6%.

В 2018 году инфляция составляла 9,8%, а в 2017 году – 13,7%. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

– У нас есть сильный дезинфляционный тренд. На конец года ожидаем инфляцию около 6% – это немного выше, чем наш коридор 5%+/- 1 процентный пункт. Но на самом деле есть шанс, что мы попадем в этот коридор, поскольку видим очень сильное снижение инфляции, – сказал он на Ukrainian Wealth Management Forum.

По его словам, в следующем году возможно инфляция будет находиться в пределах коридора 5% +/- 1.

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Также Чурий добавил, что согласно базовому сценарию, учетная ставка может снизиться до 9% в конце 2020 года и до 8% к концу 2021 года.

– Ставки будут снижаться для тех, кто принимает инвестиционные решения. Это значит, что нужно заходить в более длинные инструменты, таким образом фиксируя свою доходность, – добавил замглавы Нацбанка.

НБУ весь этот год удерживал прогноз инфляции на 2019 год на уровне 6,3% с последующим снижением до 5% в 2020 году, а также удержанием ее на этом уровне в 2021 году.