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Факты / Украина / Политика

Налоговый, избирательный и земельный кодексы: повестка дня Рады на 5 декабря

Какие законопроекты на повестке дня Верховной Рады 5 декабря – далее в материале.

Налоговый, избирательный и земельный кодексы: повестка дня Рады на 5 декабря

5 декабря Верховная Рада планирует рассмотреть 14 законопроектов в первом и втором чтениях. Для повторного рассмотрения с предложениями президента Украины вынесено избирательный кодекс Украины.

На первое чтение вынесены:

  • Проект Закона о национальной инфраструктуре геопространственных данных.
  • Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования.
  • Проект Закона про оборонные закупки.
  • Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно признания лиц без гражданства.

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Во втором чтении будут рассмотрены:

  • Проект Закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
  • Проект Закона о ратификации Соглашения в форме обмена письмами между Украиной и Европейским Союзом о внесении изменений в торговых преференций по мясу птицы и переработанного мяса птицы, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.
  • Проект Закона о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству.
  • Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно формирования государственной политики в сфере труда, трудовых отношений, занятости населения и трудовой миграции.
  • Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины О добровольном объединении территориальных общин (относительно упрощения процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин Автономной Республики Крым, областей).
  • Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования.
  • Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества.
  • Проект Постановления об изменениях в составе Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по соблюдению требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному воздействию Российской Федерации.
  • Проект постановления о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по соблюдению требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному воздействию Российской Федерации.

Вопрос ратификации:

Проект Закона о ратификации Финансового соглашения (Расширение харьковского метрополитена (проект Продление третьей линии метрополитена в городе Харьков) между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Напомним, что Факты ICTV публиковали календарь заседаний Верховной Рады IX созыва до конца января 2020 года.

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