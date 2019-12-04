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Факты / Украина

Погода в Украине на 4 декабря (КАРТА)

В Украине 4 декабря на всей территории сохранится морозная погода.

Погода в Украине на 4 декабря (КАРТА)

В западных областях температура воздуха днем составит до +2°, ночью опустится до -6°.

В северных и центральных регионах столбики термометров покажут -1° днем и -3-5° ночью.

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На востоке страны температура днем -1-3°, ночью до -5°.

В южных областях днем до -1°, а ночью до -6°.

В Киеве 4 декабря днем температура составит -1-1°, ночью столбики термометров опустятся до -4°.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода в течение недели в Украине.

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