В Украине 4 декабря на всей территории сохранится морозная погода.
В западных областях температура воздуха днем составит до +2°, ночью опустится до -6°.
В северных и центральных регионах столбики термометров покажут -1° днем и -3-5° ночью.
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На востоке страны температура днем -1-3°, ночью до -5°.
В южных областях днем до -1°, а ночью до -6°.
В Киеве 4 декабря днем температура составит -1-1°, ночью столбики термометров опустятся до -4°.
К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода в течение недели в Украине.
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